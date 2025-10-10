Brescia sequestrano e violentano una donna | i rilievi dei carabinieri

Sequestrata, costretta ad assumere droga, violentata: i carabinieri della Compagnia di Salò, in provincia di Brescia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura di Brescia, nei confronti di due soggetti, cittadini italiani, rispettivamente classe ’83 e’94, ritenuti presunti responsabili dei reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale con l’aggravante della crudeltà. Le indagini sono state avviate in seguito al ritrovamento – lo scorso 11 settembre – in strada a Polpenazze del Garda, di una donna di origini brasiliane, priva di sensi con mani e piedi legati, riversa lungo una strada secondaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

