Brescia all' ex procuratore Venditti e al pm Mazza contestato peculato per 750mila euro

Ci sarebbero una decina di auto di grossa cilindrata acquistate con la scusa che sarebbe loro servite alla Procura ma che in verità i due magistrati avrebbero utilizzato per interessi personali. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

