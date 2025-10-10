Brescia all' ex procuratore Venditti e al pm Mazza contestato peculato per 750mila euro

Ci sarebbero una decina di auto di grossa cilindrata acquistate con la scusa che sarebbe loro servite alla Procura ma che in verità i due magistrati avrebbero utilizzato per interessi personali.

Caso Garlasco, nuove perquisizioni: indagato l’ex procuratore Venditti per corruzione in atti giudiziari. Secondo i pm di Brescia avrebbe intascato soldi per archiviare la prima indagine su Andrea Sempio

"Corrotto per scagionare Sempio", l’ex procuratore Mario Venditti indagato a Brescia

Delitto Garlasco, indagato ex procuratore di Pavia. Famiglia Poggi sconcertata dall’indagine di Brescia

A pm Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro - È di almeno 750 mila euro il peculato contestato dalla Procura di Brescia nei confronti dell'ex procuratore di Pavia ... Scrive msn.com

L’inchiesta sull’ex procuratore Venditti: perquisiti gli uffici del pm Mazza, a caccia di scontrini di ristoranti e acquisti di auto. È accusato di peculato e corruzione - I reparti speciali delle Fiamme Gialle sono intervenuti su disposizione della Procura bresciana, che indaga sull’ex procuratore per l’ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari. Come scrive ilgiorno.it