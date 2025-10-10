Brenda Lodigiani vita privata | è fidanzata? Ha figli? L’ex il flirt a MTV e il rapporto con i genitori
Brenda Lodigiani oltre Bake Off: la separazione da Federico Teoldi, i figli Olivia e Tobia, il flirt ai tempi di TRL e il ricordo del padre. La conosciamo come la vulcanica imitatrice di Annalisa e oggi come il volto sorridente di Bake Off Italia. Ma chi è Brenda Lodigiani quando si spengono i riflettori? La sua vita privata è un romanzo ricco di capitoli dolci (nessun riferimento a Bake Off) e momenti di cambiamento, tutti vissuti con quella stessa ironia che la caratterizza sul palco. La domanda che in molti si fanno è inevitabile: Brenda Lodigiani è fidanzata? La risposta, per ora, è no. A dircelo è stata lei stessa con la sua solita schiettezza in un’intervista a Vanity Fair di qualche mese fa: dopo la fine della lunga storia con Federico Teoldi, ha scaricato Tinder, ma ammette: “Non è che io abbia troppa voglia di ‘stare sul mercato’”. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
In questa notizia si parla di: brenda - lodigiani
Brenda Lodigiani: «Non accettavo di vedere mia mamma triste e arrabbiata, così ho cominciato a fare per lei la pagliaccia, la buffona, lo show. Di sicuro non invidio chi inizia adesso: con la gogna dei social, un numero inferiore di produzioni tv... Queste foto? Finiranno sul mio Tinder»
Brenda Lodigiani torna single, finita la storia con il compagno Federico Teoldi: “Ora ho scaricato Tinder”
Brenda Lodigiani torna single: "Io e Federico ci siamo separati qualche mese fa. Tinder? Ho scaricato l'app"
brenda lodigiani - X Vai su X
Siete pronti per un nuovo appuntamento con #BakeOffItalia? Nella splendida cornice di Villa Borromeo d'Adda, Brenda Lodigiani attende i concorrenti insieme ai giudici, che metteranno a dura prova gli aspiranti pasticceri! #BakeOffItalia questa sera dalle - facebook.com Vai su Facebook
Brenda Lodigiani: talento, casa e vita nella Milano che cambia - Dalla comicità in TV al cuore pulsante della città meneghina: il volto familiare della televisione italiana abita nel quartiere Sarpi, una delle zone più vive ... repubblica.it scrive
Brenda Lodigiani ripercorre vita e carriera tra emozioni e traguardi - Brenda Lodigiani è la protagonista di questo episodio di Reframed, il format di Vanity Fair in cui, attraverso immagini e ricordi, le icone dello spettacolo raccontano i momenti che hanno segnato la ... Come scrive vanityfair.it