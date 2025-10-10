Brenda Lodigiani oltre Bake Off: la separazione da Federico Teoldi, i figli Olivia e Tobia, il flirt ai tempi di TRL e il ricordo del padre. La conosciamo come la vulcanica imitatrice di Annalisa e oggi come il volto sorridente di Bake Off Italia. Ma chi è Brenda Lodigiani quando si spengono i riflettori? La sua vita privata è un romanzo ricco di capitoli dolci (nessun riferimento a Bake Off) e momenti di cambiamento, tutti vissuti con quella stessa ironia che la caratterizza sul palco. La domanda che in molti si fanno è inevitabile: Brenda Lodigiani è fidanzata? La risposta, per ora, è no. A dircelo è stata lei stessa con la sua solita schiettezza in un’intervista a Vanity Fair di qualche mese fa: dopo la fine della lunga storia con Federico Teoldi, ha scaricato Tinder, ma ammette: “Non è che io abbia troppa voglia di ‘stare sul mercato’”. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Brenda Lodigiani, vita privata: è fidanzata? Ha figli? L’ex, il flirt a MTV e il rapporto con i genitori