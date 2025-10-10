Bradley Cooper si unisce a Margot Robbie nel prequel di Ocean’s Eleven
È un momento emozionante per la serie Ocean’s: dopo che la star originale George Clooney ha confermato che Ocean’s 14 è in fase di sviluppo e che le riprese potrebbero iniziare il prossimo anno, c’è stato un importante cambiamento nei piani per il prequel di Ocean’s Eleven. Il prequel, che sarebbe ambientato nell’Europa degli anni ’60, era stato annunciato per la prima volta nel 2022 con Margot Robbie come produttrice e protagonista. Anche Ryan Gosling, co-protagonista di Robbie in Barbie, era in trattative per unirsi al cast. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
