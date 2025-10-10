Bradisismo attivo uno sportello informativo a Napoli fino al 31 dicembre

Napolitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli rende noto che, a partire dal 14 ottobre e fino al 31 dicembre 2025, sarà attivo lo sportello informativo territoriale “Bradisismo - Contributo riparazione edifici inagibili” per fornire indicazioni e chiarimenti utili alla presentazione delle domande di contributo per la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bradisismo - attivo

Cerca Video su questo argomento: Bradisismo Attivo Sportello Informativo