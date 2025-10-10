All’Arena Cerna Louka di Ostrava (Cechia) sono andati in scena gli Europei Under 19 di boxe, dove l’Italia è riuscita a mettersi in bella mostra. La nostra Nazionale ha infatti conquistato sei medaglie: un oro, due argenti e tre bronzi a impreziosire i risultati raccolti dalla delegazione tricolore in questa rassegna continentale di categoria. Miriam Di Savino si è laureata Campionessa d’Europa tra le 75 kg, sconfiggendo l’inglese Moyo con un perentorio 5-0 in finale. Sul secondo gradino del podio sono invece saliti Sara Scorrano e Tommaso Orlando, che hanno perso contro la turca Yilmaz tra le 70 kg e contro l’azero Nazarov tra i 50 kg nei rispettivi atti conclusivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boxe, l’Italia conquista sei medaglie agli Europei U19: Miriam Di Savino in trionfo