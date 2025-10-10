Boxe Guido Vianello si rilancia | la sfida a Barrere per riemergere tra i pesi massimi crocevia della carriera

Guido Vianello tornerà sul ring nella notte italiana tra sabato 11 e domenica 12 ottobre: al Wells Fargo Center di Philadelphia (USA) incrocerà i guantoni con il canadese Alexis Barrere in un match che metterà il palio il titolo WBC Continental Americas dei pesi massimi. Il pugile romano avrà una nuova occasione dopo la brutta sconfitta rimediata lo scorso 5 aprile contro Richard Torrez Jr, quando perse con un nitido verdetto unanime (98-91, 98-91, 97-92). La terza battuta d’arresto della sua carriera da professionista ha un po’ frenato l’ascesa del 31enne, che sarà chiamato a invertire la rotta: un successo sarebbe fondamentale per continuare a inseguire il sogno di combattere per una cintura importante, un’altra sconfitta lo farebbe sprofondare nelle gerarchie della categoria regina. 🔗 Leggi su Oasport.it

