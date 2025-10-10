Bossetti il video del furgone montato | L’ex comandante del Ris deve restituire 35 mila euro per diffamazione

Si è chiusa definitivamente la vicenda civile legata al controverso video del Ris di Parma sul furgone di Massimo Bossetti, diffuso durante le indagini sull’omicidio di Yara Gambirasio. Secondo l’accusa, il mezzo avrebbe sostato a lungo nei pressi della palestra frequentata dalla giovane, prima del sequestro e del delitto. Ma su quel filmato – mai acquisito nel processo penale – è sempre rimasto un forte sospetto: non si trattava di un’unica ripresa, bensì di un montaggio di più immagini, diffuso a fini comunicativi senza esplicitarne la natura. La questione aveva dato origine a una serie di azioni legali da parte dell’allora comandante dei Ris, Giampietro Lago, che aveva querelato 18 giornalisti per diffamazione, accusandoli di aver etichettato il video come “falso”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

