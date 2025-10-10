Le Borse europee hanno chiuso in netto ribasso l’ultima seduta della settimana, peggiorando improvvisamente nel pomeriggio dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che “non sembra esserci motivo” di incontrare il leader cinese Xi Jinping nell’ambito di un imminente viaggio in Corea del Sud, dopo che la Cina ha limitato le esportazioni di terre rare necessarie all’industria americana. Trump ha lasciato intendere di stare valutando un “aumento massiccio” dei dazi di importazione sui prodotti cinesi in risposta alle mosse di Xi, riaccendendo i timori di una guerra commerciale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Borse, ultima seduta in rosso per attacchi Trump a Cina. Occhi a turbolenze politiche