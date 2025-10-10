Borse europee in rosso Milano -1,74%
18.25 Le Borse europee hanno chiuso in ribasso dopo aver proceduta incerta per buona parte della seduta.A far peggiorare gli indici nel finale sono state le parole del presidente Usa Donald Trump che ha minacciato un massiccio aumento dei dazi contro Cina con l'effetto in prima battuta di far scivolare Wall Street. Parigi, alle prese con la crisi politica, ha perso l'1,53%, Francoforte l'1,5% e Londra lo 0,86 per cento. Anche Piazza Affari ha segnato una seduta pesante con l'indice Ftse Mib che ha lasciato sul terreno l'1,74%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
