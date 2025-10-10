Borse europee caute tra tensioni geopolitiche e timori economici | Trump minaccia nuovi dazi Wall Street affonda
Seduta di grande incertezza sui mercati internazionali, con i listini europei che si muovono cauti in un contesto dominato da tensioni geopolitiche e timori economici. Da un lato, dal Medio Oriente arrivano segnali incoraggianti di tregua dopo la ratifica dell’accordo da parte del governo israeliano, ma dall’altro pesa lo shutdown americano, ormai entrato nella seconda settimana, e lo stallo politico in Francia, dove il presidente Emmanuel Macron è alla ricerca del suo sesto premier in meno di due anni e ha promesso di nominarlo entro la serata. Debole anche l’Asia, con Tokyo che ha chiuso in ribasso dell’ 1,01%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
