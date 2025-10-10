Borse di studio per insegnanti di tedesco candidature entro il primo novembre

Il Goethe-Institut Italia offre ogni anno borse di studio per corsi di aggiornamento per insegnanti di tedesco. I corsi di formazione possono svolgersi sia in Germania che in formato blended learning. Il calendario dell’offerta formativa 2026 è molto ricco e articolato, si va dal classico corso di tedesco ai corsi di cultura generale o sui . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: borse - studio

Contributi per libri e borse di studio, domande online dal 4 settembre al 24 ottobre

Scuola Emilia-Romagna: al via i contributi per libri e borse di studio

Percorso di biomedicina, assegnate sei borse di studio agli studenti più meritevoli del liceo Leonardo Da Vinci

Bando per 14 Borse di Studio “Tina Anselmi” rivolto a studentesse con tesi di laurea in materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e digitali-annualità 2025 L’UST intende premiare e valorizzare le progettualità create dalle studentess - facebook.com Vai su Facebook

Fulbright – Schuman Program: Borse di studio in America per Italiani per ricerca nell’ambito relazioni EU/USA - X Vai su X

La prestigiosa borsa Fulbright a Francescomaria Tedesco - Francescomaria Tedesco, professore associato di Filosofia politica presso la Scuola di Giurisprudenza, ha infatti ... Riporta ansa.it

Borse asiatiche in rialzo, focus su Ucraina e riforma debito tedesco - Borse asiatiche positive in scia alla chiusura in rialzo di Wall Street e in attesa di sviluppi sulla situazione in Ucraina nel giorno della telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Come scrive quotidiano.net