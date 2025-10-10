Borgo DiVino torna per la sua edizione mugellana al Golf Club Poggio dei Medici

Si avvicina l'edizione autunnale di Borgo DiVino, che come da tradizione torna in Mugello, là dove tutto è nato. Sabato 25 e domenica 26 Ottobre il wine festival “Borgo DiVino”, appuntamento ormai fisso per i wine lovers toscani e non solo, conferma la sua location d'eccezione delle ultime due. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

