Borghi | Lang è un giocatore notevole ma con Conte non è la persona giusta

Napolipiu.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Il giornalista e telecronista di Sky Sport, Stefano Borghi, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio soffermandosi anche sul momento di Noa Lang, l’esterno olandese che finora ha trovato poco spazio nel Napoli di Antonio Conte. Borghi ha elogiato le qualità tecniche del giocatore, pur evidenziando come il suo carattere possa rappresentare un limite nella gestione quotidiana da parte dell’allenatore: «Lang? È un giocatore notevole. Caratterialmente è sempre stato un po’ discutibile e con Conte trovi la persona sbagliata, ma è un giocatore da attivare». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

borghi lang 232 un giocatore notevole ma con conte non 232 la persona giusta

© Napolipiu.com - Borghi: «Lang è un giocatore notevole, ma con Conte non è la persona giusta»

In questa notizia si parla di: borghi - lang

borghi lang 232 giocatoreBorghi: "Lang non sarà la prima scelta di Conte, ma se ce l'hai devi inserirlo" - Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Sky Sport, &#232; intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio e, tra le altre cose, si è soffermato anche su Noa Lang e sul ... Come scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Borghi Lang 232 Giocatore