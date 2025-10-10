Borghi | Lang è un giocatore notevole ma con Conte non è la persona giusta

"> Il giornalista e telecronista di Sky Sport, Stefano Borghi, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio soffermandosi anche sul momento di Noa Lang, l’esterno olandese che finora ha trovato poco spazio nel Napoli di Antonio Conte. Borghi ha elogiato le qualità tecniche del giocatore, pur evidenziando come il suo carattere possa rappresentare un limite nella gestione quotidiana da parte dell’allenatore: «Lang? È un giocatore notevole. Caratterialmente è sempre stato un po’ discutibile e con Conte trovi la persona sbagliata, ma è un giocatore da attivare». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Borghi: «Lang è un giocatore notevole, ma con Conte non è la persona giusta»

In questa notizia si parla di: borghi - lang

