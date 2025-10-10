Boots | il dramedy Netflix sui Marines gay con la star di Tredici Miles Heizer è una storia vera?
Disponibile da ieri su Netflix, la serie che racconta l'esperienza di un adolescente omosessuale alle prese con il ruvido ambiente dei Marines sta facendo discutere, e c'è chi si interroga sull'origine della storia. Da ieri l'attenzione degli utenti Netflix si è concentrata su Boots, dramedy teen gay sui Marines che racconta l'esperienza di un giovane sessuale vittima di bullismo alle prese con un campo di addestramento militare. E c'è chi si interroga se quella interpretata dalla star di Tredici Miles Heizer sia una storia vera. Come conferma ScreenRant, lo show in otto episodi è basato sul memoir di Greg Cope White The Pink Marine in cui l'autore ha raccontato le sue esperienze reali dopo l'arruolamento nei Marines nei 1990 quando, adolescente gay confuso e smarrito, ha optato per entrare nell'esercito senza sapere cosa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: boots - dramedy
pilot voto 10!!! è già la dramedy della stagione. coming of age satirico che denuncia razzismo e omofobia in un ambiente impregnato di mascolinità tossica. soundtrack anni '80 iconica e miles heizer ha chimica con 5/6 reclute (e pure l'istruttore) #Boots - X Vai su X
Boots: il dramedy Netflix sui Marines gay con la star di Tredici Miles Heizer è una storia vera? - Disponibile da ieri su Netflix, la serie che racconta l'esperienza di un adolescente omosessuale alle prese con il ruvido ambiente dei Marines sta facendo discutere, e c'è chi si interroga sull'origin ... Come scrive movieplayer.it
Boots, trama e cast della serie tv teen Lgbtq+ Netflix ambientata tra i marine - Completa il quadro Max Parker nel ruolo del sergente Sullivan, figura autoritaria ma sorprendentemente umana, insieme a un gruppo di giovani interpreti emergenti – da Cedrick Cooper ad Ana Ayora, fino ... Scrive tg24.sky.it