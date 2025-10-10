Boots | il dramedy Netflix sui Marines gay con la star di Tredici Miles Heizer è una storia vera?

Disponibile da ieri su Netflix, la serie che racconta l'esperienza di un adolescente omosessuale alle prese con il ruvido ambiente dei Marines sta facendo discutere, e c'è chi si interroga sull'origine della storia. Da ieri l'attenzione degli utenti Netflix si è concentrata su Boots, dramedy teen gay sui Marines che racconta l'esperienza di un giovane sessuale vittima di bullismo alle prese con un campo di addestramento militare. E c'è chi si interroga se quella interpretata dalla star di Tredici Miles Heizer sia una storia vera. Come conferma ScreenRant, lo show in otto episodi è basato sul memoir di Greg Cope White The Pink Marine in cui l'autore ha raccontato le sue esperienze reali dopo l'arruolamento nei Marines nei 1990 quando, adolescente gay confuso e smarrito, ha optato per entrare nell'esercito senza sapere cosa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

