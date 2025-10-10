Bonus fondo pensione neonati da 300 euro in Manovra il piano del Governo

Quifinanza.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe finire dentro la prossima Legge di bilancio l’ incentivo alle famiglie che decidono di aprire un fondo pensione per i figli sin dalla nascita. Un’idea che circola da settimane tra gli uffici del Ministero dell’Economia, ispirata ad esperimenti già attivi in Trentino, dove risparmio previdenziale e natalità si incontrano in un patto intergenerazionale non del tutto ingenuo. L’elefante nella stanza è che più si va avanti più i soldi mancheranno per pagare le pensioni di tutti. Per questo, tanto vale iniziare prima avvantaggiarsi. Molto prima. Così lo Stato, che arranca tra demografia in calo e un sistema pensionistico sempre più problematico, prova a infilarsi in quel segmento che per anni ha ignorato: il tempo lungo e una pensione pagata non solo con gli anni di lavoro effettivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

bonus fondo pensione neonati da 300 euro in manovra il piano del governo

© Quifinanza.it - Bonus fondo pensione neonati da 300 euro in Manovra, il piano del Governo

In questa notizia si parla di: bonus - fondo

Bonus imprese agosto 2025: ecco i bandi delle Regioni con contributi a fondo perduto

Bonus di 1.100 euro per chi iscrive il bebè al fondo pensione: che cos’è e come funziona

bonus fondo pensione neonatiCome funziona il fondo pensione per i neonati - Stretta sui recidivi seriali delle cartelle esattoriali e una spinta alla previdenza complementare che parte già dalla culla. Lo riporta ilmattino.it

bonus fondo pensione neonatiFondo pensione per i neonati, ecco come funziona. Rottamazione, fuori i furbetti: esclusi i recidivi, cosa cambia - Stretta sui recidivi seriali delle cartelle esattoriali e una spinta alla previdenza complementare che parte già dalla culla. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bonus Fondo Pensione Neonati