Potrebbe finire dentro la prossima Legge di bilancio l’ incentivo alle famiglie che decidono di aprire un fondo pensione per i figli sin dalla nascita. Un’idea che circola da settimane tra gli uffici del Ministero dell’Economia, ispirata ad esperimenti già attivi in Trentino, dove risparmio previdenziale e natalità si incontrano in un patto intergenerazionale non del tutto ingenuo. L’elefante nella stanza è che più si va avanti più i soldi mancheranno per pagare le pensioni di tutti. Per questo, tanto vale iniziare prima avvantaggiarsi. Molto prima. Così lo Stato, che arranca tra demografia in calo e un sistema pensionistico sempre più problematico, prova a infilarsi in quel segmento che per anni ha ignorato: il tempo lungo e una pensione pagata non solo con gli anni di lavoro effettivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus fondo pensione neonati da 300 euro in Manovra, il piano del Governo