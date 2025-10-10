Bonus 2026 in arrivo la proroga delle detrazioni al 50% per i lavori sulle prime case
Dopo mesi di prezzi del settore dell’edilizia, due giorni fa in audizione sul Documento programmatico di finanza pubblica il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato l’intenzione del governo di prorogare di un altro anno, fino al 2026, il bonus ristrutturazioni al 50% per le prime case e al 36% per le seconde. La misura dovrebbe essere inserita nel disegno di legge di Bilancio atteso martedì in Consiglio dei ministri. Congelando i tagli già previsti per il prossimo anno, quando senza interventi sarebbero tornate in vigore le aliquote ridotte rispettivamente al 36 e al 30%. Salvo ripensamenti nei prossimi giorni l’impianto dovrebbe restare quello attuale, secondo Il Sole 24 Ore, che ha assiduamente caldeggiato la proroga paventando in caso contrario pesanti ripercussioni sul mercato dell’edilizia e una spinta per i lavori in nero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
