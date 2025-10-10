Bonny Inter che differenza rispetto al passato | lontani i tempi di Arnautovic e Correa il motivo

Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Oggi, in occasione dell’amichevole contro l’ Atletico Madrid di Diego Simeone, Bonny sarà l’unico attaccante dell’Inter reduce dalla scorsa stagione a scendere in campo. Con Lautaro Martinez ed Esposito impegnati con le rispettive nazionali e Marcus Thuram ancora alle prese con il recupero da un infortunio muscolare, il giovane attaccante francese rappresenta la principale arma offensiva dei nerazzurri in questa sfida. Oltre al test odierno, però, Bonny sta diventando un punto fermo anche per il futuro immediato dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, che differenza rispetto al passato: lontani i tempi di Arnautovic e Correa, il motivo

In questa notizia si parla di: bonny - inter

Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina

Dubroca esalta Bonny: «Inter, può diventare come Thuram! Personalità»

Bonny Inter, Sébastien Dubroca: «Ha il potenziale, la determinazione e la personalità per diventare un giocatore importante»

Bobo #Vieri a Dazn: “L’#Inter ha fatto una mercato da 9 in pagella. Ha preso il miglior difensore al mondo disponibile sul mercato #Akanji più #Sucic che è molto forte. Pure #Esposito e #Bonny sono forti forti. Hanno fatto un grande lavoro i dirigenti nerazzurri”. - X Vai su X

Passione Inter. . Post Inter-Cremonese 4-1, Serie A, Dimarco, Bonny, Chivu, lotta scudetto e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, pa - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Chivu vince e si gode un super Bonny - L'Inter batte la Cremonese e Chivu si gode un Bonny in grande spolvero. Secondo calcioinpillole.com

Inter, Mkhitaryan trascinatore: “Cosa ho detto di fare a Pio e Bonny”, poi sull’arrivo di Chivu - In una lunga intervista Henrikh Mkhitaryan ha parlato del suo momento all'Inter. Si legge su spaziointer.it