Bonny Inter che differenza rispetto al passato | lontani i tempi di Arnautovic e Correa il motivo

Internews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Oggi, in occasione dell’amichevole contro l’ Atletico Madrid di Diego Simeone, Bonny sarà l’unico attaccante dell’Inter reduce dalla scorsa stagione a scendere in campo. Con Lautaro Martinez ed Esposito impegnati con le rispettive nazionali e Marcus Thuram ancora alle prese con il recupero da un infortunio muscolare, il giovane attaccante francese rappresenta la principale arma offensiva dei nerazzurri in questa sfida. Oltre al test odierno, però, Bonny sta diventando un punto fermo anche per il futuro immediato dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

bonny inter che differenza rispetto al passato lontani i tempi di arnautovic e correa il motivo

© Internews24.com - Bonny Inter, che differenza rispetto al passato: lontani i tempi di Arnautovic e Correa, il motivo

In questa notizia si parla di: bonny - inter

Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina

Dubroca esalta Bonny: «Inter, può diventare come Thuram! Personalità»

Bonny Inter, Sébastien Dubroca: «Ha il potenziale, la determinazione e la personalità per diventare un giocatore importante» 

bonny inter differenza rispettoInter, Chivu vince e si gode un super Bonny - L'Inter batte la Cremonese e Chivu si gode un Bonny in grande spolvero. Secondo calcioinpillole.com

bonny inter differenza rispettoInter, Mkhitaryan trascinatore: “Cosa ho detto di fare a Pio e Bonny”, poi sull’arrivo di Chivu - In una lunga intervista Henrikh Mkhitaryan ha parlato del suo momento all'Inter. Si legge su spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Bonny Inter Differenza Rispetto