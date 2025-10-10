Bonny e Pio Esposito sono fondamentali per questa Inter Il dato sull’apporto dei vice della ThuLa

Inter News 24 Bonny ed Esposito sono l’arma in più di questa Inter. La fiducia di Chivu è tanta e i due giovani la stanno ripagando. L’ Inter sta vivendo un inizio di stagione scintillante in attacco, con 22 gol segnati in sole 8 partite. Nonostante l’assenza di Simone Inzaghi, che ha lasciato il timone della squadra, il rendimento offensivo non ha subito cali significativi. Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno, ha preso il posto del tecnico ex Lazio e ha consolidato la forza offensiva della squadra. Il suo approccio ha subito rinnovato l’intensità e la qualità dell’attacco nerazzurro, che ora può contare su un reparto offensivo più equilibrato e ricco di alternative di livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

