Bonito PRC | Tutti responsabili dell' inquinamento irpino Ora si volta pagina con Campania Popolare
L’ultimo studio dell’Istituto Superiore di Sanità, presentato dal Procuratore di Avellino Domenico Airoma, mette in luce un dato drammatico: il 51% della popolazione irpina – circa 166.500 persone – vive entro un chilometro da uno dei 296 siti potenzialmente contaminanti censiti su 86 comuni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
