Bonito celebra Salvatore Ferragamo il Calzolaio dei sogni
In occasione del 65° anniversario della scomparsa di Salvatore Ferragamo, Bonito rende omaggio al suo cittadino più illustre con un evento speciale in programma sabato 11 ottobre, alle ore 17.30, nella suggestiva cornice dell’Ex-Convento Francescano di Sant’Antonio.Al centro dell’incontro la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: bonito - celebra
Considerate le dichiarazioni del Consigliere comunale di opposizione Paolo Vitullo ("Bonito sta svendendo e regalando a Bari il patrimonio pubblico di Cerignola e nei fatti si è... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Bonito rende omaggio a Ferragamo, “Il calzolaio dei sogni” - Bonito rende omaggio al “Calzolaio dei sogni” Salvatore Ferragamo, nel sessantacinquesimo anniversario della sua scomparsa. Segnala corriereirpinia.it
La Città di Bonito rende grande omaggio al “Calzolaio dei Sogni” - Il Comune di Bonito – nel cuore dell’Irpinia – rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri, Salvatore Ferragamo, icona della moda internazionale, con un evento che intreccia cultura, radici e visi ... Come scrive irpinianews.it