Bomba americana in porto | evacuazione per mille triestini verrà fatta esplodere il 18 ottobre
Il 18 ottobre la bomba rimasta inesplosa per 80 anni in porto verrà fatta brillare. A darne notizia è la prefettura di Trieste attraverso una nota in cui vengono diffusi ulteriori dettagli rispetto a ciò che era emerso dopo la notizia del suo ritrovamento, avvenuto il 18 settembre scorso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Ottant’anni fa Nagasaki veniva distrutta dalla seconda bomba atomica: il triste destino di una città che non era l’obiettivo iniziale della follia americana
Bomba nel porto di Trieste, il 18 settembre il disinnesco - Ordinanza di sgombero per un migliaio di residenti, e stop al traffico ... Si legge su rainews.it
Bomba al porto, disinnesco all’alba. Previsto un piano di evacuazione. Sarà fatta brillare in mare o in cava - L’operazione inizierà alle 7 di domani: nella Zona Rossa rientrano alcuni residenti e addetti della Fincantieri. Segnala ilrestodelcarlino.it