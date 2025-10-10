Bomba americana in porto | evacuazione per mille triestini verrà fatta esplodere il 18 ottobre

Triesteprima.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 ottobre la bomba rimasta inesplosa per 80 anni in porto verrà fatta brillare. A darne notizia è la prefettura di Trieste attraverso una nota in cui vengono diffusi ulteriori dettagli rispetto a ciò che era emerso dopo la notizia del suo ritrovamento, avvenuto il 18 settembre scorso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

