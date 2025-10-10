Bologna tetto in fiamme in via Malta | maxi intervento dei vigili del fuoco

Bolognatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura questa mattina in via Malta, dove un incendio ha interessato il tetto di un edificio abitativo. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 10:30 di venerdì 10 ottobre 2025 e hanno richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

