Bologna tetto in fiamme in via Malta | maxi intervento dei vigili del fuoco
Paura questa mattina in via Malta, dove un incendio ha interessato il tetto di un edificio abitativo. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 10:30 di venerdì 10 ottobre 2025 e hanno richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: bologna - tetto
#AnnaFiaccarini @cinetecabologna: “Alice Rohrwacher è entrata nel consiglio direttivo della Cineteca di Bologna. Sua è l'idea di costruire sul tetto della Cineteca un'arnia per la produzione di miele.” #fgcult25 - X Vai su X
Le fiamme si sono sviluppate sul tetto di un edificio in fase di ristrutturazione. Leggermente intossicate due persone. - facebook.com Vai su Facebook
Ripetitore telefonico in fiamme, paura in via in via Mameli - Il rogo è divampato sul tetto di un palazzo di via Mameli a Cagliari. Riporta rainews.it