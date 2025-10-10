Bologna ragazzo di 18 anni accoltella il padre L’uomo ricoverato in prognosi riservata

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane, che è trovato dai carabinieri in stato apparente di incoscienza, è stato arrestato. In casa le tracce di una colluttazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

bologna ragazzo di 18 anni accoltella il padre l8217uomo ricoverato in prognosi riservata

© Repubblica.it - Bologna, ragazzo di 18 anni accoltella il padre. L’uomo ricoverato in prognosi riservata

In questa notizia si parla di: bologna - ragazzo

Ragazzo straniero bloccato da 10 poliziotti a Bologna, il video impressionante e lo scontro politico sul taser

Ragazzo 18enne morto a Bologna inseguito in auto dalla polizia, lo schianto contro un palo in via Murri

Bologna, rubano un’auto e si schiantano dopo un inseguimento di polizia: morto un ragazzo di 18 anni

Accoltella il padre con un coltello da cucina, 18enne arrestato a Bologna - L’uomo è ricoverato al Maggiore, il giovane è stato arrestato dai Carabinieri. Segnala gazzettadibologna.it

Bologna, durante un inseguimento della polizia un'auto finisce contro un palo: morto un 18enne - Bologna, un ragazzo di 18 anni è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro un palo: era inseguito dalla polizia ... Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Ragazzo 18 Anni