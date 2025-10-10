Bologna ragazzo di 18 anni accoltella il padre L’uomo ricoverato in prognosi riservata
Il giovane, che è trovato dai carabinieri in stato apparente di incoscienza, è stato arrestato. In casa le tracce di una colluttazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
