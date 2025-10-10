Bologna ha accoltellato il padre | arrestato un diciottenne

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo è in prognosi riservata. Il giovane trovato dai carabinieri in stato apparente di incoscienza. In casa le tracce di una colluttazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

bologna ha accoltellato il padre arrestato un diciottenne

© Repubblica.it - Bologna, “ha accoltellato il padre”: arrestato un diciottenne

In questa notizia si parla di: bologna - accoltellato

Strage di Bologna, Bellini aggredito in carcere: accoltellato a un braccio

Preso a bastonate e accoltellato, sangue e violenza in via Maserati a Bologna

Accoltella il padre con un coltello da cucina, 18enne arrestato a Bologna - L’uomo è ricoverato al Maggiore, il giovane è stato arrestato dai Carabinieri. Segnala gazzettadibologna.it

bologna ha accoltellato padreBologna, accoltella il padre: arrestato un diciottenne - Il giovane trovato dai carabinieri in stato apparente di incoscienza. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Ha Accoltellato Padre