Bologna anziana muore per gravi ustioni L’allarme in ritardo e la scoperta del figlio Indagata la badante
Il figlio l’ha trovata a letto con vestiti puliti, ma la madre di 85 anni era gravemente ustionata ed è morta cinque giorni dopo all’ospedale Maggiore di Bologna. È successo venerdì scorso, 3 ottobre, in un appartamento della periferia bolognese dove l’anziana viveva assistita da una badante. La donna che ora è indagata per abbandono di incapace. La 85enne non era più in grado di vivere da sola, da anni era affetta da una forma di demenza senile. Le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, citate dal Resto del Carlino, la donna si sarebbe avvicinata troppo ai fornelli per preparare la colazione, dando fuoco ai vestiti che indossava. 🔗 Leggi su Open.online
