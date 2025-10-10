Bologna anziana morta per ustioni | indagata badante

I sanitari hanno refertato ustioni di secondo e terzo grado sul 50% della superficie del corpo dell'anziana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Bologna, 85enne morta dopo gravi ustioni: aperta un’inchiesta sulla badante - Bologna, anziana di 85 anni muore per gravi ustioni in casa: indagata la badante per abbandono di persona incapace. Scrive notizie.it

