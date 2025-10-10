Bologna accoltella il padre | arrestato un diciottenne

L’uomo è in prognosi riservata. Il giovane trovato dai carabinieri in stato apparente di incoscienza. In casa le tracce di una colluttazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bologna, accoltella il padre: arrestato un diciottenne

In questa notizia si parla di: bologna - accoltella

Tentato omicidio a Bologna: accoltella e picchia la ex. La donna rischia la vita

Marocchino accoltella e picchia la sua ex: choc a Bologna

Bologna, accoltella 14enne al parco: 15enne arrestato per tentato omicidio

#NEWS - Ragazzino di 14 anni accoltellato al parco, arrestato 15enne. Il tentato #omicidio a #CastelSanPietro, in provincia di #Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane vittima sarebbe stato avvicinata dal coetaneo mentre stava giocando con altri r - X Vai su X

#Bologna Tentato omicidio tra ragazzini: un 14enne è stato accoltellato in un parco pubblico. L'aggressore, un 15enne, si sarebbe avvicinato alla vittima, che stava con altri coetanei, e senza ragione lo ha colpito al petto e all'addome. Il 15enne è stato già arr - facebook.com Vai su Facebook

Ragazzo accoltella padre, madre e sorella di 15 anni, arrestato nel Modenese. Da chiarire il movente dell'aggressione - Un giovane accoltella il padre, la madre e la sorella 15enne per ragioni ancora in fase di accertamento: dramma familiare ieri sera intorno alle 22 a Castelnuovo Rangone nel Modenese. corriereadriatico.it scrive

Dramma familiare nel Modenese: un giovane accoltella madre, padre e la sorella di 15 anni - Secondo quanto ricostruito, i protagonisti sarebbero cittadini originari dello Sri Lanka, da anni residenti nel comune Modenese e custodi della villa ... Come scrive affaritaliani.it