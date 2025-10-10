Secondo quanto riporta Ansa, l'anziana soffriva di demenza senile e viveva in un'abitazione di Bologna in cui era assistita da una badante. Proprio su quest'ultima si stanno concentrando le indagini delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bologna, 85enne morta dopo gravi ustioni in casa: si indaga sulla badante