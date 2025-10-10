Bologna 85enne morta dopo gravi ustioni in casa | si indaga sulla badante
Secondo quanto riporta Ansa, l'anziana soffriva di demenza senile e viveva in un'abitazione di Bologna in cui era assistita da una badante. Proprio su quest'ultima si stanno concentrando le indagini delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: bologna - 85enne
Prima ha provato a truffare un 85enne, poi - dopo che il figlio di quest'ultimo lo ha scoperto - ha tentato di fuggire, senza fortuna, facendo un volo di sette metri dalla finestra della casa in cui viveva l'anziano. Lo scorso martedì (9 settembre) - a Jolanda di Savoi - facebook.com Vai su Facebook
Morta dopo le ustioni a Bologna, indagata la badante per abbandono - La donna viveva con l’anziana e ora è formalmente nel mirino della procura. Da msn.com
La signora Elena morta a Bologna: ustioni su tutto il corpo, ma i vestiti erano intatti. Badante indagata - La 85enne Elena Panettere è deceduta al Maggiore di Bologna dopo cinque giorni di agonia per gravi ustioni riportate in casa ... Secondo fanpage.it