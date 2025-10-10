Bologna 85enne morta dopo gravi ustioni in casa | si indaga sulla badante

Ildifforme.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riporta Ansa, l'anziana soffriva di demenza senile e viveva in un'abitazione di Bologna in cui era assistita da una badante. Proprio su quest'ultima si stanno concentrando le indagini delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

bologna 85enne morta dopo gravi ustioni in casa si indaga sulla badante

© Ildifforme.it - Bologna, 85enne morta dopo gravi ustioni in casa: si indaga sulla badante

In questa notizia si parla di: bologna - 85enne

bologna 85enne morta dopoMorta dopo le ustioni a Bologna, indagata la badante per abbandono - La donna viveva con l’anziana e ora è formalmente nel mirino della procura. Da msn.com

bologna 85enne morta dopoLa signora Elena morta a Bologna: ustioni su tutto il corpo, ma i vestiti erano intatti. Badante indagata - La 85enne Elena Panettere è deceduta al Maggiore di Bologna dopo cinque giorni di agonia per gravi ustioni riportate in casa ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna 85enne Morta Dopo