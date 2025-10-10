Bolgna Fc Ciro Immobile punta il Cagliari

Bologna, 10 ottobre 2025 – Ciro Immobile mette nel mirino il derby dell’Appennino con la Fiorentina. E mette nel mirino il confronto con Dzeko, altro over 30 di rientro nel campionato italiano, che fu tra l’altro nei pensieri rossoblù prima del sorpasso Viola e che si aprisse la pista Immobile. Il Bologna è tornato ad allenarsi ieri e il ritorno al campo è coinciso con nuove verifiche per l’attaccante, rimasto vittima di uno strappo muscolare al retto femorale della coscia destra, all’esordio. La prima, per lui è durata solo mezzora. La prima gli è costata anche una dolorosa esclusione dalla lista Uefa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net