Boldrini ad Arezzo per chiudere la campagna elettorale | Al voto per una Regione al fianco delle persone

“Si chiude oggi la campagna elettorale toscana e domenica sarà il momento del voto. Dopo Pisa, Campiglia Marittima e Firenze ultime tappe questa sera ad Arezzo e Livorno. Sono state settimane intense e preziose in cui le nostre candidate e i nostri candidati, insieme al presidente Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it