Body As Living Archive a Rifugio Digitale

Il corpo è una mappa, una memoria, un archivio delle esperienze vissute. Il corpo è un negativo, che conserva nelle cellule la traccia di quello che lo ha attraversato. Ma il corpo è anche un giardino, da coltivare e far rifiorire.Quello di Izabela Jurcewicz è un corpo su cui è scritta una storia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it