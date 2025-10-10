Boca Juniors quali decisioni verranno prese dopo la scomparsa di Miguel Angel Russo
. Le idee di Riquelme e la voglia di onorare la memoria del tecnico Nessuno voleva ascoltare questa notizia nel Boca Juniors, ma già nelle ultime settimane si vociferava della delicata salute di Miguel Ángel Russo. Lo scrive Olé: lo sapevano tutti, da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
’Mondiale per Club’ al Boca Juniors
Il Boca Juniors è in crisi profonda, eppure l’allenatore Russo sembra avere il posto fisso (La Nacion)
Il Boca Juniors è in crisi profonda, Riquelme prova a salvarsi ristrutturando la mitica Bombonera
Immagina essere talmente tanto rispettato da far sì che alla tua camera ardente il River Plate mandi una corona di fiori con i colori del Boca Juniors. Questo è stato Miguel Ángel Russo.
Miguel Angel Russo morto, l'allenatore del Boca Juniors aveva 69 anni: era ricoverato in gravi condizioni
Boca Juniors, quali decisioni verranno prese dopo la scomparsa di Miguel Angel Russo - Le idee di Riquelme e la voglia di onorare la memoria del tecnico
BOCA JUNIORS IN ANSIA PER MIGUEL ÁNGEL RUSSO: L'ALLENATORE RICOVERATO CON PROGNOSI RISERVATA, SQUADRA E TIFOSI SI STRINGONO INTORNO A LUI - La situazione attale L'Argentina e in particolare il mondo del Boca Juniors trattengono il fiato per le condizioni di salute di Miguel Ángel Russo.