Blumhouse rilancia Saw | James Wan torna per reinventare la saga horror da oltre un miliardo di dollari

Il produttore di The Conjuring e regista del primo film ha deciso di riportare sul grande schermo la saga thrillerhorror nata nel 2004. Il franchise di Saw è pronto per rinascere, dopo l'acquisizione della saga da parte di Blumhouse. Jason Blum ha confermato che il prossimo film reinventerà completamente che coinvolgerà anche i creatori originali. A confermare il progetto per il futuro del franchise è stato lo stesso Blum nel corso di una lunga intervista rilasciata a Variety, specificando l'intenzione di tornare alle origini. Le idee di Jason Blum sul futuro di Saw "È davvero difficile realizzare dieci film in un'unica saga" ha dichiarato "Non tolgo nulla ai produttori originali e sono grato che ci abbiano permesso di proseguire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Blumhouse rilancia Saw: James Wan torna per reinventare la saga horror da oltre un miliardo di dollari

