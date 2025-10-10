Blue tongue Toscana | Modificato il bando per i contributi agli allevatori

Firenze, 10 ottobre 2025 – Si amplia la finestra degli allevatori toscani che potranno partecipare al bando (in scadenza il 31 ottobre) in sostegno di chi ha aderito al piano vaccinale volontario per la blue tongue. Il contributo è forfettario: 2 euro per ogni capo vaccinato con un sierotipo, il doppio con due sierotipi e il triplo con tre. Le aziende beneficiarie sono quelle che allevano ovini o caprini sul territorio toscano. Fino alla delibera adottata a fine settembre dalla giunta toscana, si spiega in una nota, era ammesso al sostegno solo chi aveva provveduto ad eseguire le vaccinazioni dopo il 21 luglio 2025, ovvero la data di adozione della delibera della giunta regionale che ha approvato il piano vaccinale ed attivato il sostegno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blue tongue, Toscana: “Modificato il bando per i contributi agli allevatori”

