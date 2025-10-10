Blue economy | all' Assemblea di Confitarma focus su comunità industriale del mare

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Si è svolta oggi a Roma, presso l'Auditorium della Tecnica di Confindustria, l'Assemblea Pubblica Annuale di Confitarma, inserita anche quest'anno nel format dello ShipDay. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di arricchire il tradizionale momento di confronto e di indirizzo per la definizione delle priorità di azione dell'armamento nazionale, in un contesto di dialogo, visione e condivisione tra istituzioni, imprese e stakeholder del mare. Un'intera giornata intitolata “Blue to Blue”, dedicata alla costruzione di un piano d'azione sinergico per rafforzare la competitività della comunità industriale del mare, valorizzando la consapevolezza marittima come elemento distintivo dell'identità italiana e motore di sviluppo per l'intero Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

