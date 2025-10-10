Blue economy | all' Assemblea di Confitarma focus su comunità industriale del mare
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Si è svolta oggi a Roma, presso l'Auditorium della Tecnica di Confindustria, l'Assemblea Pubblica Annuale di Confitarma, inserita anche quest'anno nel format dello ShipDay. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di arricchire il tradizionale momento di confronto e di indirizzo per la definizione delle priorità di azione dell'armamento nazionale, in un contesto di dialogo, visione e condivisione tra istituzioni, imprese e stakeholder del mare. Un'intera giornata intitolata “Blue to Blue”, dedicata alla costruzione di un piano d'azione sinergico per rafforzare la competitività della comunità industriale del mare, valorizzando la consapevolezza marittima come elemento distintivo dell'identità italiana e motore di sviluppo per l'intero Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: blue - economy
Il fatto del giorno: Road to best, il forum della Blue Economy ha fatto tappa a Palermo | Video
Blue Economy, il Sud è leader: «Boom di imprese e occupati»
Il fatto del giorno: Road to best, il forum della Blue Economy ha fatto tappa a Palermo | Video
I partner del progetto DIH InnovaMare hanno partecipato oggi a Padova – nella storica Sala Rossini del Caffè Pedrocchi – alla conferenza “Marine technologies and implementation for sustainable blue economy”. ? Approfondisci qui: https://www.arti.puglia.i - facebook.com Vai su Facebook
#goodnews Blue Economy Summer School, ecco i 17 esperti. A Ragusa si è conclusa la seconda edizione dell’iniziativa organizzata dal corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile @unict_it #unict #unictmagazine https://unictma - X Vai su X
Blue economy: all'Assemblea di Confitarma focus su comunità industriale del mare - Si è svolta oggi a Roma, presso l'Auditorium della Tecnica di Confindustria, l'Assemblea Pubblica Annuale di Confitarma, ... Come scrive iltempo.it
Blue economy, il mare al centro dello sviluppo del Paese. A Roma l'assemblea di Confitarma - Un'intera giornata dedicata agli armatori italiani che ha ospitato al suo interno l'assemblea pubbli ... Lo riporta msn.com