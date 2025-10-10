Bloccato il camion dalla Spagna A bordo 180 chili di hashish

Sul camion che arrivava dalla Spagna c’era un carico speciale, ben 180 chili di hashish, del valore di circa 2 milioni. Il mezzo è stata fermato l’altro giorno dagli agenti della polizia di Stato di Busto Arsizio che hanno arrestato il conducente, un uomo di origine marocchina, residente a Ferno: è accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Ieri si è svolta l’udienza di convalida ma l’uomo s è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per fare piena chiarezza sulla vicenda e stanno acquisendo elementi utili per ricostruire l’intero viaggio dell’ingente quantitativo di droga, probabilmente arrivato in Spagna dal nord Africa, in particolare da un’area del Marocco dove è diffusa la produzione di hashish che poi arriva in Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

