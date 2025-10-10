Blitz nel centro estetico trattamenti con botulino e filler senza abilitazione medica | sequestrato

Praticavano trattamenti medico-estetivi ed iniezioni sottocutanee senza alcuna abilitazione medica o autorizzazione: è quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Lucera e del Nas, nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Foggia.Nel dettaglio, i militari hanno individuato un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

