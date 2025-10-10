Blitz della polizia penitenziaria in carcere | perquisiti due reparti recuperati telefoni e stupefacenti

Foggiatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz della polizia penitenziaria nel carcere di Foggia: all'alba di ieri, 9 ottobre, oltre 200 agenti, unitamente al reparto cinofili, hanno eseguito perquisizioni a tappeto in 2 reparti detentivi, sottoponendo a controllo circa 160 detenuti.L'operazione ha consentito di recuperare e sequestrare. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blitz - polizia

Ascoli, scoperti in carcere due cellulari funzionanti e pronti per l?uso nascosti in camera. Blitz degli agenti di polizia penitenziaria

San Vincenzo | Ombrelloni e lettini lasciati in spiaggia per 'occupare' il posto, scatta il blitz della polizia municipale

Blitz di Polizia e Finanza a Palazzo Iacobucci: riflettori accesi sulla Stazione unica appaltante e sul ciclo dei rifiuti

blitz polizia penitenziaria carcereCellulari, hashish e cocaina nascosti nelle celle. Blitz della Polizia Penitenziaria a “Borgo San Nicola” - Il materiale è stato prontamente posto sotto sequestro e sono in corso gli accertamenti investigativi volti ad individuare i responsabili. Come scrive leccenews24.it

blitz polizia penitenziaria carcereTrovati telefoni e stupefacenti - Nella giornata di ieri, 3 ottobre, si è svolta una perquisizione ordinaria condotta dal personale della Polizia Penitenziaria ... Lo riporta leccesette.it

Cerca Video su questo argomento: Blitz Polizia Penitenziaria Carcere