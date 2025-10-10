Blitz a casa dell’ex compagna scatta il braccialetto

Non è bastato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex compagna, a cui era già sottoposto, per far desistere un 41enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, dal tornare a perseguitare la donna, che in passato lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia, portando al provvedimento cautelare in essere. Nei giorni scorsi, infatti, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Zola Predosa dopo che al numero per le emergenze 112 è arrivata una segnalazione da parte di alcuni vicini di casa della vittima, allarmati dalle urla e dalle continue richieste di aiuto che provenivano dall’appartamento della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

