Blanca tra Marassi Castelletto bandiere del Genoa Cane 3 e un segreto da confessare
Continuano le avventure di Blanca, consulente ipovedente della polizia di Stato, arrivate alla terza stagione su Rai Uno: la seconda puntata, andata in onda questa settimana, era intitolata “Il genovese”. Un nome evocativo che indica senz'altro la location della serie tv, ma anche il soprannome. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Blanca entra nel carcere di Marassi e... ci trova sua madre. Le anticipazioni della seconda puntata della serie con Maria Chiara Giannetta stasera in tv su Rai 1
Blanca e Liguori indagano sull'omicidio di una psicologa del carcere di Marassi. Intanto, Domenico riceve una nuova missione da Eva Faraldi e la gelosia di Liguori cresce. Un incontro inaspettato con sua madre Nadia porta Blanca a confrontarsi con il passat
