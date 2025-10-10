Black-out la conferenza di Telmo Pievani al Politecnico di Torino
Giovedì 23 ottobre 2025 al Politecnico di Torino si terrà una conferenza di Telmo Pievani, in programma alle 18.00 presso l’Aula Magna in Corso Duca degli Abruzzi 24. L’evento dal titolo "BLACK-OUT. L’energia della ricerca: persone, tecnologie e storie in sinergia" abbina a un momento di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Ciclo di conferenze del filosofo Telmo Pievani in Sudafrica - Telmo Pievani, filosofo della biologia, evoluzionista e divulgatore approda in Sudafrica per una serie di conferenze che esploreranno alcuni tra i temi più complessi della scienza moderna. Come scrive ansa.it