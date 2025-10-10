Nel panorama sempre più saturo delle piattaforme di consegna di cibo a domicilio, dove giganti come DoorDash e Uber Eats dominano incontrastati da anni, una nuova stella sta brillando con intensità inaspettata. Si chiama BiteSight e rappresenta qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che il mercato del food delivery ha mai visto prima. Quando l’algoritmo incontra l’appetito. Fondata nel 2024 da Lucious McDaniel IV e Zac Schulwolf, BiteSight si definisce come “TikTok meets DoorDash”, una descrizione che cattura perfettamente l’essenza innovativa di questa piattaforma newyorkese. L’idea nasce da una frustrazione comune a molti giovani consumatori: l’impossibilità di scoprire nuovi ristoranti attraverso le app tradizionali, che si limitano a presentare cataloghi statici e fotografie spesso poco appetitose. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - BiteSight, l’app che trasforma il food delivery in esperienza social virale