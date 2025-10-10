Bisseck Inter contro l’Atletico Madrid può avere di nuovo spazio | serve questa risposta

Inter News 24 Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco dopo il calciomercato estivo con gli interessi dalla Premier League. Yann Bisseck avrà una grande occasione oggi nell’amichevole contro l’ Atletico Madrid per ritrovare fiducia e rilanciarsi nelle gerarchie di Cristian Chivu. Come sottolineato da Tuttosport, il difensore tedesco ha vissuto un avvio di stagione altalenante, con una prestazione deludente contro l’Udinese, ma una più solida contro lo Slavia Praga. Ora, l’amichevole contro i Colchoneros potrebbe essere il match decisivo per capire se Bisseck è pronto per giocare un ruolo importante nella difesa dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

