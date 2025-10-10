Bisseck a BeIN Sports | Buona partita Sconfitta? Questione di sfortuna Ecco perché non era facile

Inter News 24 Bisseck a BeIN Sports. Il difensore, autore del gol dell’1-1, ha parlato al termine dell’amichevole contro l’Atletico Madrid in Libia. Yann Bisseck, autore del gol dell’1-1 nell’amichevole contro l’ Atletico Madrid a Bengasi, ha commentato ai microfoni di BeIN Sports la prestazione della Inter, che ha ceduto ai colchoneros solo dopo la lotteria dei rigori. COMENTI SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita, non era facile perché non abbiamo giocato così tanto. I giovani hanno fatto un buon lavoro. Perdere ai rigori è stata questione di sfortuna, però abbiamo fatto un buon lavoro. 🔗 Leggi su Internews24.com

