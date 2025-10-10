Bisseck a BeIN Sports | Buona partita Sconfitta? Questione di sfortuna Ecco perché non era facile
Inter News 24 Bisseck a BeIN Sports. Il difensore, autore del gol dell’1-1, ha parlato al termine dell’amichevole contro l’Atletico Madrid in Libia. Yann Bisseck, autore del gol dell’1-1 nell’amichevole contro l’ Atletico Madrid a Bengasi, ha commentato ai microfoni di BeIN Sports la prestazione della Inter, che ha ceduto ai colchoneros solo dopo la lotteria dei rigori. COMENTI SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita, non era facile perché non abbiamo giocato così tanto. I giovani hanno fatto un buon lavoro. Perdere ai rigori è stata questione di sfortuna, però abbiamo fatto un buon lavoro. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bisseck - bein
? La possibile Inter in campo domani nella Reconstruction Cup contro l’Atletico : Sommer; Bisseck, Acerbi, Palacios; Darmian, Diouf, Bovo, Mkhitaryan, L.Henrique; Bonny, Spinaccè. - facebook.com Vai su Facebook
Bisseck: "Buona partita, abbiamo fatto le cose per bene. E anche i nostri giovani hanno fatto un bel lavoro" - 1, a commentare per primo, ai microfoni di BeIN Sports, lo scrimmage andato in scena questa sera a Bengasi dove l'Inter ha ceduto all'Atletico Madrid solo dopo i ... Da msn.com
Inter, Bisseck: “Amichevole molto buona per giocare: fatte le nostre cose per bene” - Yann Bisseck, difensore dell'Inter in gol nell'amichevole contro l'Atletico Madrid, ha parlato così ai microfoni dei canali del club ... msn.com scrive