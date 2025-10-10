Si allunga l’ombra, inquietante, del bullismo sull’episodio già di per sé sconvolgente del bambino di 10 anni soltanto che mercoledì mattina è caduto dal balcone di casa, al quinto piano di un edificio del quartiere popolare La Piastra. Gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto ed è stata coinvolta la Procura per i minorenni di Milano. Erano da poco passate le 8 e il bambino, che frequenta la primaria distante poche centinaia di metri dall’abitazione, non era andato a scuola perché non si sentiva bene. In casa con lui c’era la mamma, che tuttavia non si è accorta di quell’attimo, perché si è trattato davvero di secondi, che ha preceduto la drammatica caduta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bimbo precipitato. L’ombra dei bulli. Investigatori al lavoro