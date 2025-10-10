La Società Italiana di Pediatria (SIP) e la Società Italiana di Neonatologia (SIN) presentano la seconda edizione dell’opuscolo ’ Proteggi il tuo bambino – Non è mai troppo presto ’, uno strumento pratico, aggiornato e di facile consultazione che accompagna i genitori nelle scelte di prevenzione e vaccinazione nei primi anni di vita. L’opuscolo, scaricabile gratuitamente dai siti www.sip.it e www.sin-neonatologia.it nasce con un duplice obiettivo: fornire informazioni affidabili e comprensibili sulle malattie prevenibili e sul calendario vaccinale e, al tempo stesso, contrastare la disinformazione e le fake news. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bimbi e vaccini. L’opuscolo dei pediatri per fare chiarezza