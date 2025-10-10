Bilancio consolidato in perdita a Recale Racioppoli | Utili solo sulla carta e i cittadini pagano il conto
Tempo di lettura: 2 minuti “Avete mai aperto un portafoglio che sembra pieno, ma dentro trovate solo scontrini?”, con questa immagine Angelo Racioppoli, capo del gruppo di minoranza “Insieme per cambiare”, commenta i dati del bilancio consolidato del Comune di Recale, che aggrega anche il bilancio della farmacia comunale. “ Sulla carta – rivela – risulta un utile di 360mila euro, ma la nota integrativa della responsabile finanziaria attesta una perdita effettiva di 36mila euro”. Il buco deriva, spiega il consigliere, dalla constatazione di crediti non più esigibili, appostati in bilancio per creare “liquidità fasulla”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
