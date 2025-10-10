Bilancio ' congelato' dopo il ricorso e il Tar anticipa l' udienza di 2 mesi

Casertanews.it | 10 ott 2025

Nuovo capitolo nella vicenda del bilancio riequilibrato del Comune di Castel Morrone. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha fissato al 17 dicembre 2025 l’udienza conclusiva sulla questione, anticipando di oltre due mesi la data inizialmente prevista per il 25 febbraio 2026.A. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

bilancio - congelato

