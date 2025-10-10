Bilancio ' congelato' dopo il ricorso e il Tar anticipa l' udienza di 2 mesi

Nuovo capitolo nella vicenda del bilancio riequilibrato del Comune di Castel Morrone. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha fissato al 17 dicembre 2025 l’udienza conclusiva sulla questione, anticipando di oltre due mesi la data inizialmente prevista per il 25 febbraio 2026.A. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: bilancio - congelato

Discordie tra repubblicani e democratici hanno «congelato» la legge di bilancio. Il 40% dei dipendenti federeali sarà sospeso dal lavoro a tempo intederminato: si rischiano ritardi nei trasporti. E Trump potrebbe prendere l'occasione per mettere in atto i tagli mi - facebook.com Vai su Facebook

Bilancio Juve, multa e ricorso in appello: la decisione - La diatriba è tra la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) e Deloitte (multinazionale britannica di servizi di consulenza e revisione) sul bilancio della società chiuso al 30 giugno ... Segnala calciomercato.it