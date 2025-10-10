Bidoni per la differenziata stoccati in un terreno padre e figlio denunciati dalla Polizia Locale
Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti dell’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale hanno sequestrato un terreno di circa 800 metri quadrati situato in via Sant’Ignazio di Loyola, dove erano stati stoccati circa un migliaio di bidoni destinati alla raccolta differenziata porta a porta. I contenitori, forniti da Asia in comodato d’uso, erano destinati a diversi condomini della zona, ma erano stati accumulati in modo improprio all’interno dell’area. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità. In particolare, all’interno del terreno era stata realizzata una piattaforma in cemento, nonostante l’area ricada in una zona non edificabile e sottoposta a vincolo ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: bidoni - differenziata
Ribalta i bidoni della raccolta differenziata in strada ma arrivano i carabinieri: denunciato 27enne
Via Parrocchia dei Tartari, spariti i bidoni della raccolta differenziata
Mili marina, i bidoni della differenziata occupano gli spazi pedonali in pieno giorno
? RACCOLTA DIFFERENZIATA: I RISULTATI DEGLI ULTIMI MESI Nei mesi scorsi, dopo gli incontri informativi in tutti i municipi e in modo più deciso a seguito dell'avvio del nuovo sistema di raccolta, abbiamo registrato un primo risultato significativo: un IN - facebook.com Vai su Facebook
Bidoni della spazzatura, scoperto traffico illegale - La Polizia Locale ha rinvenuto quasi mille contenitori per i rifiuti, riconduci ... Riporta ilfattovesuviano.it
Migliaia di bidoncini della raccolta differenziata spostati dal Vomero e nascosti ai Camaldoli: era tutto illegale - Scoperta una gestione abusiva dei bidoni dei rifiuti consegnati da Asìa ai condominii del Vomero e dell'Arenella ... Si legge su fanpage.it